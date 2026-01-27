Repsol renforce sa stratégie hydrogène avec un second électrolyseur de 100 MW à Petronor (Espagne)
Le groupe énergétique espagnol accélère la décarbonation de ses activités industrielles dans le nord de l'Espagne grâce à un nouveau projet d'hydrogène renouvelable, soutenu par des financements européens et nationaux.
Repsol a annoncé hier l'installation d'un deuxième électrolyseur de grande taille de 100 mégawatts (MW) sur le site de sa raffinerie Petronor, à Muskiz, près de Bilbao (Espagne). Le projet représente un investissement de 292 millions d'euros, avec une mise en service prévue en 2029.
Reconnu comme Projet Important d'Intérêt Européen Commun (IPCEI) par la Commission européenne, il bénéficiera d'un soutien public de 160 MEUR via les fonds NextGenerationEU du plan espagnol de relance.
L'installation pourra produire jusqu'à 15 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an, principalement destinées aux procédés de la raffinerie, tout en approvisionnant l'industrie régionale dans le cadre du corridor hydrogène basque.
Selon Repsol, le projet permettra d'éviter jusqu'à 167 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par an et générera environ 900 emplois directs, indirects et induits.
Ce nouvel électrolyseur s'inscrit dans une trajectoire plus large, après un premier projet de 100 MW à Carthagène et avant un futur électrolyseur de 150 MW prévu à Tarragone, confirmant la position du groupe comme premier producteur et consommateur d'hydrogène en Espagne.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
