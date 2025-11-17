Repsol annonce le lancement d'une nouvelle identité de marque pour Repsol Lubricants lors d'un événement au circuit Ricardo Tormo à Valence, marquant une étape clé pour doubler la taille de cette activité d'ici 2030.
L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full Potential', qui regroupe plus de 80 projets liés à l'innovation, la digitalisation, la durabilité et l'expansion internationale, avec un objectif d'EBITDA porté de 64 MEUR en 2024 à 126 MEUR en 2030.
La nouvelle identité vise à renforcer la différenciation sur un marché très concurrentiel, sous le concept 'Hi-Tech & Hi-Touch', alliant technologie avancée, formation technique, outils digitaux et proximité avec clients et distributeurs.
Repsol confirme également son partenariat avec Dorna Sports pour devenir fournisseur officiel et exclusif de lubrifiants en Moto2 et Moto3 de 2026 à 2030, ainsi que le lancement d'Extreme, une édition limitée inspirée des virages emblématiques du circuit. Clara Velasco souligne une étape 'décisive' pour poursuivre la croissance et consolider le leadership de la marque.
Repsol S.A. figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers espagnols. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- raffinage et distribution (n° 1 espagnol) : 43,3 Mt de pétrole brut raffinées et 48,2 Mt de produits pétroliers vendues (kérosène, essence, gasoil, etc.) en 2024. A fin 2024, le groupe exploite 6 raffineries implantées en Espagne (5) et au Pérou, et un réseau de 4 504 stations-service situées en Espagne (3 270), au Portugal (525), au Pérou (503) et au Mexique (206). En outre, Repsol S.A. développe des activités de vente de lubrifiants, de carburants pour l'aviation, de bitumes et de produits de spécialité (7 600 Kt vendues en 2024), de gaz de pétrole liquéfié (1 134 Kt vendues) et de produits pétrochimiques (1,9 Mt de produits vendues) ;
- production d'électricité et distribution de gaz naturel: 7 785 Gwh d'électricité produits à partir d'énergies renouvelables et 1 900 Gwh de gaz vendus en 2024 ;
- liquéfaction, transport et regazéification de gaz naturel ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel : 571 000 barils d'hydrocarbures produits par jour en 2024.
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (54,5%), Pérou (7,4%), Portugal (5,6%), Etats-Unis (4,7%) et autres (27,8%).
