Les minutes de la réunion d’octobre de la Réserve fédérale ont mis en lumière des divergences croissantes au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC) sur la direction à suivre en matière de politique monétaire. Si une baisse d’un quart de point a été approuvée à une large majorité (10 voix contre 2), les débats internes révèlent une incertitude marquée quant à la suite, notamment pour la réunion de décembre. En cause, un désaccord persistant sur les risques prioritaires : le ralentissement du marché du travail pour certains, la persistance de l’inflation pour d’autres.

Les discussions révèlent une fracture entre plusieurs camps au sein de la Fed. Les "colombes", dont Stephen Miran et Michelle Bowman, souhaitent poursuivre les baisses pour soutenir l’emploi, tandis que les "faucons", comme Jeffrey Schmid et Susan Collins, redoutent un relâchement prématuré qui compromettrait l’objectif d’une inflation à 2%. Des voix modérées, à l’image de Jerome Powell ou John Williams, privilégient une approche plus attentiste. Un membre, Stephen Miran, a plaidé pour une baisse de 0,5 point, tandis que Schmid s’est opposé à toute détente, illustrant l’ampleur du clivage.

Cette décision intervient dans un contexte de visibilité limitée, aggravé par un blocage budgétaire de 44 jours ayant perturbé la publication de données économiques clés. La Fed a également acté, à partir de décembre, la fin de la réduction de son bilan, une opération de resserrement quantitatif qui aura permis de diminuer le stock d’actifs de plus de 2 500 milliards de dollars. Si cette mesure a fait consensus, les incertitudes sur la trajectoire des taux demeurent : la majorité des membres envisagent de futures baisses, mais décembre ne fait plus figure de certitude.