Sur les six premiers mois de l'année 2026, la croissance est de 32% sur 12 mois du Core FRE (mesure de performance opérationnelle de base core retraitée de certains éléments non récurrents ou comptables - comme les paiements en actions - pour refléter la rentabilité réelle et pérenne de l'activité de gestion) atteignant 80 MEUR portant la marge à 42% (+6 points par rapport au premier semestre 2025).

Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs ressort à 78 MEUR, marquant une progression de 22% sur 12 mois, avec une marge de 39% (+4 points).

Les encours atteignent 53,5 MdsEUR (+5% sur 12 mois), soit un taux de croissance annuel moyen de 21% sur 2016-2026.

Tikehau Capital se distingue par une diversification accrue de la collecte sur ses marchés avec environ 60% de la collecte provenant d'Allemagne, de la Corée du Sud, des Etats-Unis et d'Israël.

A l'instar des années précédentes, la génération de FRE devrait davantage être concentrée sur le 2e semestre, la collecte en private equity pouvant renforcer cette saisonnalité. Le groupe a un pipeline de cessions solide en private equity et en immobilier, renforçant la visibilité sur la cristallisation de valeur future.