Résultat net doublé pour Tikehau Capital au 1er semestre

Le résultat net, part du Groupe, de Tikehau Capital a atteint 165 millions d'euros au 1er semestre 2026, soit le double par rapport au niveau du 1er semestre 2025. Sur cette période, le gestionnaire d'actif affiche une croissance sur 12 mois de 13% des commissions de gestion et autres revenus atteignant 190 MEUR. Cette progression est portée par une hausse de 7% sur un an des encours générant des commissions de gestion.

Sur les six premiers mois de l'année 2026, la croissance est de 32% sur 12 mois du Core FRE (mesure de performance opérationnelle de base core retraitée de certains éléments non récurrents ou comptables - comme les paiements en actions - pour refléter la rentabilité réelle et pérenne de l'activité de gestion) atteignant 80 MEUR portant la marge à 42% (+6 points par rapport au premier semestre 2025).



Le résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs ressort à 78 MEUR, marquant une progression de 22% sur 12 mois, avec une marge de 39% (+4 points).



Les encours atteignent 53,5 MdsEUR (+5% sur 12 mois), soit un taux de croissance annuel moyen de 21% sur 2016-2026.



Tikehau Capital se distingue par une diversification accrue de la collecte sur ses marchés avec environ 60% de la collecte provenant d'Allemagne, de la Corée du Sud, des Etats-Unis et d'Israël.



A l'instar des années précédentes, la génération de FRE devrait davantage être concentrée sur le 2e semestre, la collecte en private equity pouvant renforcer cette saisonnalité. Le groupe a un pipeline de cessions solide en private equity et en immobilier, renforçant la visibilité sur la cristallisation de valeur future.