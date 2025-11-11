Munich Re publie un résultat net de 2 milliards d'euros au titre du 3e trimestre 2025, contre 907 millions un an auparavant, impliquant un retour sur fonds propres (RoE) annualisé de 24,2%, à comparer à 11,5% sur la même période en 2024.
'Ce résultat exceptionnel s'explique principalement par les excellents ratios combinés en réassurance IARD et en assurance de spécialité mondiale, ainsi que par une bonne performance opérationnelle dans l'ensemble', explique son CFO Christoph Jurecka.
'Grâce à l'excellente performance d'ERGO et à un résultat de placement élevé, nous avons ainsi pu plus que compenser un trimestre quelque peu plus faible dans le domaine de la réassurance vie et des pertes de change', poursuit-il.
Affichant ainsi un résultat net de près de 5,18 MdsEUR sur les 9 premiers mois de 2025, contre 4,62 MdsEUR un an auparavant, le réassureur bavarois se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de 6 MdsEUR sur l'ensemble de l'année en cours.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) figure parmi les 1ers groupes mondiaux de réassurance. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurance (70,2%) : réassurance non-vie (71,3% des primes émises brutes) et réassurance vie et santé (28,7%) ;
- assurance (29,8%) : assurance vie et santé (48,2% des primes émises brutes) et assurance non-vie (21,6%). Le solde des primes émises brutes (30,2%) concerne les activités d'assurance à l'international.
La répartition géographique des revenus est la suivante : Allemagne (26,1%), Europe (28,4%), Amérique du Nord (31,1%), Asie et Australasie (9,3%), Afrique et Moyen-Orient (2,7%) et Amérique latine (2,4%).
