Equasens publie un résultat net stable (+0,3%) à 18,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en légère hausse de 1,2% à 21,1 MEUR au titre de son premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en croissance de 5,5% à 29,8 MEUR.

Le groupe de solutions numériques en santé a réalisé un chiffre d'affaires de 116 MEUR (+7,4%, dont +6,4% en organique), les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restant pour lui un moteur important de la croissance.

Equasens maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au second semestre, qui 'sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes'.