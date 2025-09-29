Equasens publie un résultat net stable (+0,3%) à 18,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en légère hausse de 1,2% à 21,1 MEUR au titre de son premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en croissance de 5,5% à 29,8 MEUR.
Le groupe de solutions numériques en santé a réalisé un chiffre d'affaires de 116 MEUR (+7,4%, dont +6,4% en organique), les ventes de configurations et de matériels (+9,9%) restant pour lui un moteur important de la croissance.
Equasens maintient sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires en données publiées de près de 10% au second semestre, qui 'sera principalement portée par la croissance organique, avec une contribution modeste des acquisitions récentes'.
Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (75,4%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,8%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (9,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87,9%), Italie (5,7%), Belgique (3%), Allemagne (2,4%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
