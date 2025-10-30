Résultat net trimestriel en baisse de 29% pour Lectra

Lectra publie un résultat net en baisse de 29% à 7,2 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, et un EBITDA courant en retrait de 19% à 21,2 MEUR, soit une marge de 17,4%, en baisse de 1,7 point à données comparables par rapport au 3e trimestre 2024.



Le chiffre d'affaires du groupe de solutions logicielles pour l'industrie a reculé de 8% à 121,8 MEUR, dont une baisse de 4% à données comparables, mais son CA récurrent a augmenté de 2% en comparable, dont une hausse de 13% sur les abonnements SaaS.



Malgré la poursuite de l'attentisme des clients dans un environnement difficile, le trimestre a enregistré une diminution des commandes de nouveaux systèmes moins marquée qu'au 2e trimestre (-15% à données comparables après -27%).



Jugeant que la situation incite toujours à la prudence, Lectra ne peut s'engager sur des objectifs précis et 'se concentre sur l'avenir, en accélérant sa transformation pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans un environnement normalisé'.