Résultat net trimestriel en baisse de 29% pour Lectra
Publié le 30/10/2025 à 07:28
Le chiffre d'affaires du groupe de solutions logicielles pour l'industrie a reculé de 8% à 121,8 MEUR, dont une baisse de 4% à données comparables, mais son CA récurrent a augmenté de 2% en comparable, dont une hausse de 13% sur les abonnements SaaS.
Malgré la poursuite de l'attentisme des clients dans un environnement difficile, le trimestre a enregistré une diminution des commandes de nouveaux systèmes moins marquée qu'au 2e trimestre (-15% à données comparables après -27%).
Jugeant que la situation incite toujours à la prudence, Lectra ne peut s'engager sur des objectifs précis et 'se concentre sur l'avenir, en accélérant sa transformation pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans un environnement normalisé'.