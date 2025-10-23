Le groupe bancaire italien, qui publiait hier ses résultats du troisième trimestre, signe aussi la meilleure période à neuf mois de son histoire.

Son chiffre d'affaires stagne d'une année sur l'autre, mais son profit bondit de 13% pour atteindre 8,7 milliards d'euros sur les trois trimestre cumulés, tandis que sa structure de coûts reste parmi les plus basses en Europe - grâce à la part prépondérante des dépôts à vue dans ses financements - et que sa rentabilité de premier de classe se conjugue toujours avec des ratios de capitalisation très satisfaisants.

Une nuance cependant : ce résultat record sur neuf mois découle largement d'un bénéfice exceptionnel, lié aux changements de périmètre des activités d'assurance et à la consolidation de la participation dans Commerzbank durant le précédent trimestre. Retraité de ces éléments, le profit serait de 7,9 milliards d'euros, contre 7,7 milliards sur les neuf premiers mois de l'année 2024.

À l'instar des autres grands groupes bancaires européens, UniCredit a compensé la baisse des taux d'intérêt - significative, puisque ces derniers ont été divisés par deux en deux ans - grâce à un programme de couverture plutôt qu'à la croissance de son portefeuille de prêts, qui reste anémique dans un contexte de stagnation pour l'économie européenne ; mais cette dynamique ne pourra pas durer l’année prochaine.

C'est pour pallier à cela que le directeur général Andrea Orcel a lancé une stratégie de croissance externe tout azimut. Ses grandes ambitions sont pour l'instant contrariées en Allemagne - où les gouvernements s'opposent à un rachat complet de Commerzbank, dans lequel UniCredit détient déjà 29% du capital - comme en Italie, puisque cet été le groupe a dû renoncer à racheter BPM suite au veto opposé par le gouvernement Meloni.

Signal que certains percevront comme annonciateur : la capitalisation boursière de UniCredit revient au sommet qu'elle occupait juste avant la crise des subprimes, à une fois et demie la valeur des capitaux propres. Durant la décennie 2009-2019 qui suivit, cette capitalisation a évolué à une moyenne d'environ la moitié de la valeur des capitaux propres. C’est dire comme la perception du marché a changé.

C'est surtout par rapport à son dividende que la banque reste approchée par les grands investisseurs institutionnels. A cet égard aussi, UniCredit se classe comme l'un des grands favoris du secteur en Europe.