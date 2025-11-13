Walt Disney a publié des résultats financiers mitigés pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal, avec un bénéfice par action supérieur aux attentes (1,11 dollar contre 1,05 attendu), mais un chiffre d’affaires légèrement inférieur, à 22,46 milliards de dollars. Si le bénéfice net a plus que doublé sur un an, atteignant 1,44 milliard de dollars, la stabilité globale du chiffre d’affaires illustre les tensions entre segments en croissance et pôles en difficulté. L’action a reculé de plus de 4% dans les échanges avant l’ouverture.

Le streaming confirme son rôle de moteur de croissance, avec 3,8 millions d’abonnés supplémentaires pour Disney+ (131,6 millions au total) et une hausse de 39% du résultat opérationnel des services, porté par une politique tarifaire plus agressive. Hulu atteint 64,1 millions d’abonnés, et son intégration dans l’application Disney+ se poursuit. En parallèle, la télévision linéaire continue de se contracter : recul de 21% du résultat opérationnel à 391 millions de dollars, affecté par la baisse des revenus publicitaires et l’érosion de l’audience. Le groupe fait également face à un conflit de distribution avec YouTube TV, qui prive certains abonnés de chaînes clés comme ABC et ESPN.

Les activités "Expériences" ont enregistré une croissance solide, avec un chiffre d’affaires en hausse de 6% à 8,77 milliards de dollars et un résultat opérationnel en progression de 13%. Les parcs à thème et les croisières ont notamment bénéficié d’une augmentation des réservations et des dépenses par visiteur. Le segment "Sports", dominé par ESPN, reste stable malgré des coûts accrus liés au streaming et aux droits de diffusion. Disney poursuit ainsi sa transformation vers des modèles numériques plus intégrés, tout en restant confronté à des défis persistants sur ses activités historiques.