Résultats de phase 3 positifs dans des allergies chez Regeneron

Regeneron annonce des résultats positifs de l'évaluation de ses anticorps anti-allergènes expérimentaux first-in-class dans le cadre d'essais de phase 3 visant à bloquer des allergènes chez des adultes souffrant d'allergies modérées à sévères au chat ou au bouleau.



Les deux essais ont atteint leurs critères d'évaluation principaux et secondaires respectifs, des doses uniques d'inhibiteurs d'anticorps spécifiques aux allergènes ayant considérablement réduit les symptômes d'allergie par rapport au placebo.



'Des millions de personnes souffrent des effets débilitants des allergies, qui peuvent provoquer des symptômes graves dans les yeux, le nez, la peau et même déclencher l'asthme', souligne George D Yancopoulos, co-président du conseil d'administration et directeur scientifique.



Les données des essais de phase 3 seront présentées lors d'une prochaine conférence médicale et soutiendront la poursuite du développement de la phase 3, en servant de base aux essais de confirmation.