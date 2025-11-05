Au troisième trimestre 2025, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires de 2507 millions d'euros, en repli de 0,5% en données publiées, mais en progression de 1,5% à données comparables, par rapport à la même période un an plus tôt.
L'activité 'core services' affiche une solide croissance organique de 3,9%, à 2143 MEUR, portée par une accélération en Amérique (+2,4%, contre +0,9% au S1) et une dynamique soutenue en Europe, MEA & Asie-Pacifique (+5,1%). En données publiées, le chiffre d'affaires de cette activité ressort stable à 2143 MEUR, contre 2140 MEUR un an plus tôt.
Les services spécialisés, en revanche, reculent de 12,3% à données comparables et de 4,2% en publié, à 364 MEUR, affectés par la non reconduction d'un contrat important dans la gestion des demandes de visa. Ajustée de cet effet ponctuel, la croissance organique de cette activité serait ressortie à +1,7%.
Le trimestre a également été marqué par un effet de change défavorable de 105 MEUR, en raison de l'appréciation de l'euro face au dollar, à la roupie indienne et aux devises d'Amérique latine. À l'inverse, les récentes acquisitions (ZP et Agents Only) ont eu un impact positif de 56 MEUR.
Dans un contexte de marché difficile, Teleperformance a revu à la baisse ses objectifs 2025. Le groupe cible désormais une croissance organique comprise entre 1,0% et 2,0% (vs vers le bas de la fourchette initiale de +2% à +4% précédemment), une marge d'EBITA courant entre 14,7% et 15% à taux constants (au lieu de 15% à 15,1%), et un cash-flow net disponible attendu autour de 900 MEUR, hors éléments non-récurrents (contre environ 1 milliard d'euros initialement).
À moyen terme, Teleperformance indique viser une croissance organique annuelle de 4% à 6% d'ici 2028, une marge d'EBITA courant autour de 15,5% après intégration des coûts liés à l'IA, ainsi qu'un cash-flow net disponible cumulé d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2026-2028.
Teleperformance SE est le n° 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Le groupe est spécialisé dans l'externalisation des centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de gestion de l'expérience client (85,5%) : prestations d'information aux clients, d'assistance technique, acquisition de clients, prestations de services de back-office. Le groupe propose également des prestations de services intégrés de gestion de processus métier et de transformation digitale et des prestations de conseil à forte valeur ajoutée. Le CA par zone géographique se ventile entre Europe-Moyen-Orient-Afrique-Asie-Pacifique (36,3%) et Amérique (47,6%) ;
- prestations de services spécialisés (14,5%) : interprétariat en ligne, gestion des demandes de visas et recouvrement des créances.
A fin 2024, le groupe emploie près de 490 000 collaborateurs répartis dans 100 pays et propose ses services en plus de 300 langues sur plus de 170 marchés.
Le CA par secteur d'activité de la clientèle se ventile entre services financiers (42%), services administratives et gouvernementaux (35%), télécommunications (17%) et distribution (6%).
