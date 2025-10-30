Technip Energies annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 9 % à 5,4 milliards d'euros, et un EBITDA récurrent en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente à 478 millions d'euros.
Le résultat net ressort à 281,9 millions d'euros sur 9 mois (contre 279,9 millions d'euros en 2024) et le résultat dilué par action est de 1,58 E (contre 1,55 E).
Suite à cette publication, le titre chute de près de 6%.
L'EBITDA est de 159 MEUR au 3ème trimestre et ressort 5% en dessous des attentes (Oddo BHF 168 MEUR/ consensus 167 MEUR).
'Au final, le carnet de commandes ajusté est en repli de 7% QoQ et de 14% comparé au 31 décembre 2024, pour atteindre 16.76 MdEUR (soit 2.4 années d'activité). L'activité Project Delivery affiche un backlog de 15.1 MdEUR et TPS 1.67 MdEUR' indique Oddo BHF.
'Ces résultats reflètent à la fois notre exécution rigoureuse, la solidité de notre modèle économique à faible intensité capitalistique (' asset-light ') et l'engagement de nos équipes à travers le monde. Sur la base de ces résultats, nous confirmons nos prévisions pour l'exercice 2025. ' a déclaré Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (70,6%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (29,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (16,8%), Afrique et Moyen-Orient (59,4%), Amérique (12,9%) et Asie-Pacifique (10,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.