Résultats en dessous des attentes pour Technip Energies, le titre chute

Technip Energies annonce aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 9 % à 5,4 milliards d'euros, et un EBITDA récurrent en hausse de 9 % par rapport à l'année précédente à 478 millions d'euros.



Le résultat net ressort à 281,9 millions d'euros sur 9 mois (contre 279,9 millions d'euros en 2024) et le résultat dilué par action est de 1,58 E (contre 1,55 E).



Suite à cette publication, le titre chute de près de 6%.



L'EBITDA est de 159 MEUR au 3ème trimestre et ressort 5% en dessous des attentes (Oddo BHF 168 MEUR/ consensus 167 MEUR).



'Au final, le carnet de commandes ajusté est en repli de 7% QoQ et de 14% comparé au 31 décembre 2024, pour atteindre 16.76 MdEUR (soit 2.4 années d'activité). L'activité Project Delivery affiche un backlog de 15.1 MdEUR et TPS 1.67 MdEUR' indique Oddo BHF.



'Ces résultats reflètent à la fois notre exécution rigoureuse, la solidité de notre modèle économique à faible intensité capitalistique (' asset-light ') et l'engagement de nos équipes à travers le monde. Sur la base de ces résultats, nous confirmons nos prévisions pour l'exercice 2025. ' a déclaré Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies.

