The Coca-Cola a publié mardi des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires ajusté de 12,41 milliards de dollars et un bénéfice par action de 82 cents, tous deux au-dessus des attentes. Le bénéfice net a atteint 3,7 milliards de dollars, en forte progression annuelle. Le revenu organique a augmenté de 6%, tandis que les ventes nettes ont progressé de 5% à 12,46 milliards. Malgré ces performances financières solides, le groupe note une demande toujours morose sur certains marchés clés, notamment auprès des consommateurs à faibles revenus aux États-Unis.

Le volume global de ventes a légèrement rebondi (+1%), porté par les segments de l’eau embouteillée et des boissons pour sportifs (+3%), ainsi que du café et du thé (+2%). En revanche, les sodas traditionnels sont restés stables et les jus et boissons végétales ont reculé de 3%. La consommation en Amérique du Nord et en Amérique latine est restée inchangée, confirmant un contexte de consommation sous contrainte. Coca-Cola maintient ses objectifs annuels, visant une croissance du revenu organique de 5% à 6% et un bénéfice par action ajusté en hausse de 3%. L’action du groupe a gagné près de 3% dans les échanges pré ouvertures.