Résultats en hausse pour Stellantis et objectifs confirmés

Stellantis a connu une amélioration de ses comptes trimestriels. Entre janvier et mars, son chiffre d'affaires net a connu une hausse de 6%, à 38,132 milliards d'euros, grâce à une des bonnes performances en Amérique du Nord, ainsi que par des gains en Europe élargie et au Moyen-Orient et en Afrique.

Le résultat opérationnel courant s'est quant à lui élevé à 1 milliard d'euros, soit une marge de 2,5%, avec une contribution positive de la majorité des régions.

Parallèlement, le résultat net trimestriel est passé d'une perte de 387 millions d'euros, à un bénéfice de 377 millions d'euros, porté par des volumes plus élevés et une meilleure performance opérationnelle.



Enfin, le free cash-flow est négatif de 1,9 milliard d'euros, en ligne avec la saisonnalité typique du premier trimestre, et il est toutefois en amélioration de 37% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2025, malgré des sorties de cash d'environ 0,7 milliard d'euros liées aux charges exceptionnelles du second semestre dernier.



Le constructeur automobile multi-marques a confirmé ses perspectives financières annuelles et vise une amélioration de ses revenus nets, de sa marge opérationnelle ajustée et du free cash-flow industriel.