Le résultat opérationnel courant s'est quant à lui élevé à 1 milliard d'euros, soit une marge de 2,5%, avec une contribution positive de la majorité des régions.
Parallèlement, le résultat net trimestriel est passé d'une perte de 387 millions d'euros, à un bénéfice de 377 millions d'euros, porté par des volumes plus élevés et une meilleure performance opérationnelle.

Enfin, le free cash-flow est négatif de 1,9 milliard d'euros, en ligne avec la saisonnalité typique du premier trimestre, et il est toutefois en amélioration de 37% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2025, malgré des sorties de cash d'environ 0,7 milliard d'euros liées aux charges exceptionnelles du second semestre dernier.

Le constructeur automobile multi-marques a confirmé ses perspectives financières annuelles et vise une amélioration de ses revenus nets, de sa marge opérationnelle ajustée et du free cash-flow industriel.