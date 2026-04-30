Résultats en hausse pour Stellantis et objectifs confirmés
Stellantis a connu une amélioration de ses comptes trimestriels. Entre janvier et mars, son chiffre d'affaires net a connu une hausse de 6%, à 38,132 milliards d'euros, grâce à une des bonnes performances en Amérique du Nord, ainsi que par des gains en Europe élargie et au Moyen-Orient et en Afrique.
Le résultat opérationnel courant s'est quant à lui élevé à 1 milliard d'euros, soit une marge de 2,5%, avec une contribution positive de la majorité des régions. Parallèlement, le résultat net trimestriel est passé d'une perte de 387 millions d'euros, à un bénéfice de 377 millions d'euros, porté par des volumes plus élevés et une meilleure performance opérationnelle.
Enfin, le free cash-flow est négatif de 1,9 milliard d'euros, en ligne avec la saisonnalité typique du premier trimestre, et il est toutefois en amélioration de 37% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2025, malgré des sorties de cash d'environ 0,7 milliard d'euros liées aux charges exceptionnelles du second semestre dernier.
Le constructeur automobile multi-marques a confirmé ses perspectives financières annuelles et vise une amélioration de ses revenus nets, de sa marge opérationnelle ajustée et du free cash-flow industriel.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.