Résultats en ligne pour General Dynamics, le titre attendu stable à l'ouverture de New York
Le groupe américain de défense et d'aéronautique a publié des résultats annuels en forte progression, soutenus par une hausse de l'activité dans l'ensemble de ses divisions et un carnet de commandes en nette expansion. Une dynamique qui avait été intégrée par les analystes financiers.
General Dynamics a enregistré en 2025 un résultat net de 4,2 milliards de dollars, en progression de 11,3% sur un an et en ligne avec les attentes. Le bénéfice par action dilué s'est établi à 15,45 USD, soit une hausse de 13,4% par rapport à 2024. Le chiffre d'affaires annuel atteint quant à lui 52,6 MdsUSD (légèrement supérieur aux prévisions), en croissance de 10,1%.
General Dynamics indique avoir investi 1,2 MdUSD en dépenses d'investissement en 2025, un montant en hausse de 27% sur un an. Le groupe a également réduit sa dette de 749 MUSD ces 12 derniers mois, versé 1,6 MdUSD de dividendes et achevé l'exercice avec 2,3 MdsUSD de trésorerie disponible.
"Nous concluons une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats dans nos quatre segments, avec à la clé une progression impressionnante de 30% du carnet de commandes", a déclaré Phebe N. Novakovic, présidente-directrice générale.
Les prises de commandes ont ainsi totalisé 22,4 MdsUSD sur le trimestre, portant le ratio book-to-bill à 1,6x. Sur l'ensemble de l'année, le ratio ressort à 1,5x, avec un carnet de commandes final de 118MdsUSD. La valeur totale estimée des contrats s'élève à 179 MdsUSD, en hausse de 24% sur un an.
General Dynamics n'a pas précisé de nouvelles perspectives chiffrées, mais la dirigeante a indiqué "préparer activement la croissance future, avec près de 1,2 MdUSD d'investissements en 2025 - et davantage encore prévus en 2026".
Le titre est attendu stable à l'ouverture de Wall Street autour des 366$, soit le plus haut niveau jamais atteint par la valeur.
General Dynamics Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements aéronautiques, spatiaux, navals et de défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et technologies d'information (34,5%) : systèmes de télécommunications, de contrôle, de surveillance, de commande, etc. ;
- avions d'affaires (29%). Par ailleurs, le groupe propose des services de maintenance, de support, etc. ;
- systèmes de défense et de sécurité (18,4%) : véhicules blindés de combat, systèmes de combat terrestre, systèmes d'arme, munitions, systèmes de protection et de détection, etc. ;
- sous-marins et bateaux (12,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,3%), Amérique du Nord (2,7%), Europe (6,6%), Afrique et Moyen Orient (3,5%), Asie-Pacifique (3,3%) et Amérique latine (0,6%).
