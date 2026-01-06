Résultats encourageants pour Johnson & Johnson dans le traitement du lupus

Des résultats positifs de la phase 2b ouvrent la voie à une étude de phase 3 pour ce traitement innovant, premier de sa catégorie à démontrer une efficacité contre le lupus érythémateux disséminé (LED).

Le groupe Johnson & Johnson a annoncé que son étude de phase 2b, nommée JASMINE, a atteint son critère d'évaluation principal chez des adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED), une maladie auto-immune débilitante touchant environ 5 millions de personnes dans le monde.



Le nipocalimab devient ainsi le premier inhibiteur du récepteur Fc néonatal (FcRn) à prouver son efficacité pour réduire l'activité de cette pathologie.



Les données montrent une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo selon l'indice de réponse du lupus érythémateux disséminé (SRI-4) après 24 semaines.



Le Dr Leonard Dragone a souligné l'importance de ces résultats face au "besoin critique de thérapies immuno-sélectives sûres" capables de limiter l'usage prolongé de stéroïdes. Fort de ce profil de sécurité favorable, le laboratoire prévoit de lancer prochainement un programme de phase 3.



Le titre affiche pour l'instant une hausse limitée de 0,1% en préouverture à New York.

