Résultats légèrement inférieurs aux attentes pour Voyageurs du Monde, le titre recule

Le groupe de voyages sur-mesure affiche une progression de son activité globalement en ligne avec les attentes tandis que son résultat net ressort légèrement sous les prévisions. Par ailleurs, le groupe reste pénalisé par le situation au Moyen-Orient. Conséquence : le titre cède près de 2,5% à Paris.

Le résultat net part du Groupe publié de Voyageurs du Monde est ressorti à 48,4 MEUR au titre de l'exercice 2025, en hausse de 2% par rapport à 2024 mais légèrement en deçà des attentes du consensus (49,1 MEUR). Cette progression limitée s'explique principalement par une baisse marquée du résultat financier, en recul de 42%, liée notamment à l'OPRA réalisée en juin 2024.



L'EBITDA publié atteint 72,7 MEUR (le consensus tablait sur 73,5 MEUR) en hausse de 6,3% sur un an, illustrant une marge stable, qui reste à 9,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation (EBIT) progresse pour sa part de 5,4% à 64,6 MEUR (consensus : 65,6 MEUR), traduisant la bonne tenue opérationnelle du groupe dans un contexte pourtant jugé "très incertain" par la direction.



Le chiffre d'affaires ressort à 785 MEUR, conforme au consensus (786 MEUR) en hausse de 6,8%, notamment tiré par la dynamique des activités sur-mesure (+6,4%) et le segment aventure (+8,8%).



Sur le plan opérationnel, le groupe souligne le succès de son implantation en Suisse alémanique et la forte croissance de l'offre de voyages d'aventure, notamment sur le segment individuel, confirmant la montée en puissance du sur-mesure sur ce créneau.



Le Moyen-Orient pèse sur les perspectives



Côté perspectives, le groupe prévoit de poursuivre son expansion en Europe avec de nouvelles implantations en Allemagne et en Italie dès 2026. Toutefois, il alerte sur les impacts du conflit au Moyen-Orient, qui perturbe certaines destinations et pèse sur la demande globale.



Depuis fin février 2026, le conflit au Moyen-Orient affecte directement l'activité du Groupe et Voyageurs du Monde anticipe explicitement une baisse du chiffre d'affaires et des résultats en 2026 en cas de poursuite des hostilités.



TP ICAP Midcap reste à l'achat



Dans ce contexte, TP ICAP Midcap confirme son conseil à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé à 219 EUR, évoquant des résultats 2025 "solides et sans surprise majeure". L'analyste pointe toutefois des perspectives apparaissant "légèrement plus prudentes que prévu", les départs réservés à fin mars 2026 ne progressant que de 1,9%, pénalisés par le conflit au Moyen-Orient.



D'après TP ICAP Midcap, un rebond de la demande reste toutefois possible à court terme avec un effet de rattrapage. Le broker estime par ailleurs que la valorisation demeure attractive et considère tout repli du titre comme une opportunité d'accumuler.