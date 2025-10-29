Mercedes-Benz Group AG a enregistré un bénéfice net de 1,19 milliard d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de 30,8% sur un an. Cette baisse s'explique principalement par un effet de base défavorable et des charges liées aux ajustements de personnel, en particulier en Allemagne.
Le bénéfice par action a reculé dans les mêmes proportions, à 1,22 EUR, contre 1,81 EUR au T3 2024, soit une baisse de 32,5%.
Le chiffre d'affaires a atteint 32,15 milliards d'euros, en repli de 6,9% par rapport à la même période de 2024. Le groupe souligne des conditions de marché difficiles, notamment en Chine, des effets de change négatifs et une hausse des droits de douane.
L'EBIT ajusté ressort à 2,10 milliards d'euros, en baisse de 17,3%, tandis que l'EBIT publié chute de 70,2% à 750 millions d'euros, sous l'effet de 1,35 milliard d'euros d'ajustements, liés pour l'essentiel au programme de réduction des effectifs et à des mesures d'optimisation à l'international.
Le free cash flow des activités industrielles s'établit à 1,37 milliard d'euros, en recul de 42,9% sur un an.
'Nos résultats du troisième trimestre sont conformes à nos prévisions annuelles. Le lancement de nouveaux produits comme la CLA électrique et le GLC progresse comme prévu. Nous restons concentrés sur l'expérience client et l'efficacité de notre organisation', a déclaré Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz Group AG.
Mercedes-Benz a confirmé sa prévision annuelle 2025. Le groupe maintient son objectif de marge ajustée entre 4% et 6% pour la division Cars et entre 8% et 10% pour Vans, malgré un environnement jugé 'dynamique' et des vents contraires persistants liés aux marchés et aux devises.
Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue évoque des 'résultats mitigés globalement conformes aux attentes'. Il indique que la marge opérationnelle ajustée (RoS) dans la division Cars (l'indicateur le plus scruté par les investisseurs) est ressortie à 4,8% quant le consensus tablait sur 4,4%. Par conséquent, le broker anticipe 'une légère réaction positive du marché'.
Les marchés sont visiblement plus optimistes : le titre s'arroge 5,4% à Francfort après cette publication.
M. Ola Kllenius est président du conseil d'administration de Daimler AG, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz AG (Allemagne) et président du conseil de surveillance de Daimler Truck AG. Il est membre du conseil d'administration de Tetra Laval International SA et de Shenzhen Denza New Energy Automotive Co., Ltd. M. Kllenius a été précédemment employé en tant que directeur général de Mercedes AMG High Performance Powertrains Ltd, directeur exécutif des opérations de McLaren Automotive Ltd, président, directeur général et vice-président de Mercedes-Benz U.S. International, Inc, président de Mercedes Benz Formula E Ltd et président du conseil d'administration de Mercedes-AMG GmbH. Il a également été membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Il a obtenu son diplôme de premier cycle à l'école d'économie de Stockholm et un diplôme de premier cycle à l'université de Saint-Gall.
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (83,2%) : 1,9 millions de véhicules vendus en 2024 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (16,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe (25,4%), Etats-Unis (24%), Amérique du Nord (2,8%), Chine (15,9%), Asie (11,3%) et autres (5,7%).
