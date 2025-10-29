Résultats mitigés mais conformes aux attentes pour Mercedes-Benz, le titre accélère

Mercedes-Benz Group AG a enregistré un bénéfice net de 1,19 milliard d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de 30,8% sur un an. Cette baisse s'explique principalement par un effet de base défavorable et des charges liées aux ajustements de personnel, en particulier en Allemagne.



Le bénéfice par action a reculé dans les mêmes proportions, à 1,22 EUR, contre 1,81 EUR au T3 2024, soit une baisse de 32,5%.



Le chiffre d'affaires a atteint 32,15 milliards d'euros, en repli de 6,9% par rapport à la même période de 2024. Le groupe souligne des conditions de marché difficiles, notamment en Chine, des effets de change négatifs et une hausse des droits de douane.



L'EBIT ajusté ressort à 2,10 milliards d'euros, en baisse de 17,3%, tandis que l'EBIT publié chute de 70,2% à 750 millions d'euros, sous l'effet de 1,35 milliard d'euros d'ajustements, liés pour l'essentiel au programme de réduction des effectifs et à des mesures d'optimisation à l'international.



Le free cash flow des activités industrielles s'établit à 1,37 milliard d'euros, en recul de 42,9% sur un an.



'Nos résultats du troisième trimestre sont conformes à nos prévisions annuelles. Le lancement de nouveaux produits comme la CLA électrique et le GLC progresse comme prévu. Nous restons concentrés sur l'expérience client et l'efficacité de notre organisation', a déclaré Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz Group AG.



Mercedes-Benz a confirmé sa prévision annuelle 2025. Le groupe maintient son objectif de marge ajustée entre 4% et 6% pour la division Cars et entre 8% et 10% pour Vans, malgré un environnement jugé 'dynamique' et des vents contraires persistants liés aux marchés et aux devises.



Adrien Brasey, chargé du dossier chez AlphaValue évoque des 'résultats mitigés globalement conformes aux attentes'. Il indique que la marge opérationnelle ajustée (RoS) dans la division Cars (l'indicateur le plus scruté par les investisseurs) est ressortie à 4,8% quant le consensus tablait sur 4,4%. Par conséquent, le broker anticipe 'une légère réaction positive du marché'.



Les marchés sont visiblement plus optimistes : le titre s'arroge 5,4% à Francfort après cette publication.