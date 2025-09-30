Résultats prometteurs chez Merck contre l'hypertension artérielle pulmonaire

Merck annonce des résultats positifs d'un essai de phase III évaluant le Winrevair (sotatercept-csrk) chez des patients récemment diagnostiqués d'hypertension artérielle pulmonaire.

Le Winrevair a réduit de 76% le risque d'événements d'aggravation clinique par rapport au placebo. Après 14,6 mois de suivi médian, 10,6% des patients traités ont connu un événement de progression contre 36,9% sous placebo.

Les bénéfices se sont révélés précoces, durables et cohérents dans tous les sous-groupes, y compris chez ceux sous double ou triple traitement de fond.

De plus, deux critères secondaires ont aussi été atteints : 29,4% des patients ont montré une amélioration multicomposante (contre 14,6% sous placebo) et 60,1% ont maintenu ou atteint un faible score REVEAL Lite 2 (contre 47,9%). Pour rappel, REVEAL Lite 2 est un outil de stratification du risque utilisé chez les patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire.

Le profil de sécurité s'est montré conforme aux essais précédents, sans nouveaux signaux.

Sur la base de ces résultats, l'étude a été arrêtée plus tôt et les patients peuvent poursuivre le traitement via l'étude ouverte SOTERIA. Des dépôts réglementaires sont prévus, Winrevair étant déjà approuvé dans plus de 54 pays.