Novartis annonce que son traitement Cosentyx (sécukinumab) a atteint les critères principal et secondaires dans le cadre d'une étude de phase III portant sur polymyalgie rhumatismale (PMR), une maladie inflammatoire touchant principalement les personnes de plus de 50 ans.
Concrètement, à la semaine 52, 41,2% des patients traités par Cosentyx 300 mg et 40,6% de ceux recevant 150 mg ont obtenu une rémission durable, contre 20,4% sous placebo. Le traitement a également permis de réduire significativement l'exposition cumulée aux glucocorticoïdes par rapport au placebo, précise le laboratoire.
Les résultats, publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés au congrès de l'Alliance européenne des associations de rhumatologie (EULAR), n'ont révélé aucun nouveau signal de sécurité et confirment le profil de tolérance déjà établi du médicament.
Novartis a soumis des demandes d'autorisation pour cette indication aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon. D'autres dépôts réglementaires sont attendus au cours de 2026.
Le titre a progressé de 0,46% aujourd'hui à Zurich et affiche une progression de l'ordre de 3,5% depuis le début de l'année.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.