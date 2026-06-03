Résultats prometteurs pour le Cosentyx de Novartis dans la polymyalgie rhumatismale

Le laboratoire a publié dans le New England Journal of Medicine des résultats montrant une rémission durable supérieure au placebo et une réduction significative du recours aux corticoïdes.

Novartis annonce que son traitement Cosentyx (sécukinumab) a atteint les critères principal et secondaires dans le cadre d'une étude de phase III portant sur polymyalgie rhumatismale (PMR), une maladie inflammatoire touchant principalement les personnes de plus de 50 ans.



Concrètement, à la semaine 52, 41,2% des patients traités par Cosentyx 300 mg et 40,6% de ceux recevant 150 mg ont obtenu une rémission durable, contre 20,4% sous placebo. Le traitement a également permis de réduire significativement l'exposition cumulée aux glucocorticoïdes par rapport au placebo, précise le laboratoire.



Les résultats, publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés au congrès de l'Alliance européenne des associations de rhumatologie (EULAR), n'ont révélé aucun nouveau signal de sécurité et confirment le profil de tolérance déjà établi du médicament.



Novartis a soumis des demandes d'autorisation pour cette indication aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon. D'autres dépôts réglementaires sont attendus au cours de 2026.



Le titre a progressé de 0,46% aujourd'hui à Zurich et affiche une progression de l'ordre de 3,5% depuis le début de l'année.