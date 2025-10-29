BASF gagne près de 2% mercredi matin à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats de 3ème trimestre ressortis légèrement au-dessus des attentes, en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile', une publication rassurante à laquelle est venue s'ajouter l'annonce du lancement de rachats d'actions à compter du mois prochain.



Le groupe chimique allemand a fait état d'un résultat opérationnel (Ebitda), hors éléments non récurrents et activités abandonnées, de 1,5 milliard d'euros en données pro forma au titre du trimestre écoulé, contre 1,6 milliard un an plus tôt, une performance en ligne avec les estimations du consensus.



Toujours exprimé en pro forma, le chiffre d'affaires a limité son repli à 15,2 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 15,7 milliard un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient un recul de l'activité un peu plus prononcé.



Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de 'cash' sur le 3ème trimestre.



Surtout, le groupe a manifesté l'intention de racheter pour 1,5 milliard d'euros de ses propres actions entre novembre 2025 et juin 2026 afin de redistribuer à ses actionnaires les fonds obtenus dans le cadre de ses dernières opérations de cessions, notamment celle de son activité d'enduits et revêtements.



Ces acquisitions de titres, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de quatre milliards d'euros qui avait été dévoilé en septembre 2024, seront suivies par une annulation des actions ainsi rachetées, ce qui aura pour effet de réduire le capital social de l'entreprise et de gonfler mécaniquement la valeur des titres restant en circulation.