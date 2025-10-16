Nordea a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice opérationnel de 1,60 milliard d'euros, en repli de 2% mais légèrement au-dessus des attentes des analystes. Le groupe a bénéficié de la hausse des volumes de prêts et de dépôts.
Le management attribue ce bon résultat à un regain de confiance des marchés, soutenu par l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis, une inflation en baisse et le recul des taux.
La rentabilité reste élevée avec un retour sur fonds propres de 15,8% au troisième trimestre, en ligne avec l'objectif annuel.
Le titre progressait de 2,7% à 14,60 EUR.
Publié le 16/10/2025 à 11:27
