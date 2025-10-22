Le thème du moment est aux records. Le grand assureur américain, qui publiait hier ses résultats du troisième trimestre, affiche donc un profit d'exploitation record grâce une bonne tenue de ses activités tant dans l'assurance dommages que dans l'assurance vie.

À cet égard, il maintient cette année une rentabilité des capitaux propres proche de ses records historiques - c'est-à-dire à des niveaux qu'ils n'avaient plus connus depuis les années précédant la crise des subprimes.

En assurance dommages, les souscriptions atteignent un record, tandis que les ratios combinés sont eux à des niveaux extrêmement bas - en l’occurence, un record de 82 %. En assurance vie, la collecte est en hausse de 25 % et les revenus de 14 %. Record également pour le profit des activités d'investissement dans un contexte de taux stabilisés.

Ces réussites sont dues à une stratégie d'internationalisation réussie autant qu'à un contexte clément en termes de grandes catastrophes. Le directeur général Evan G. Greenberg - fils de Maurice ‘Hank’ Greenberg, l'ancien volcanique président d'AIG - reconnaît d’ailleurs que le trimestre écoulé a été exceptionnel à tous les égards.

Il annonçait par ailleurs que le groupe avait encore accéléré d’un cran sur ses rachats d'actions, car son titre évoluerait actuellement à un cours ‘nettement sous sa valeur intrinsèque’, dixit Greenberg.

Chubb devrait en effet assurer un profit par action de 24 dollars cette année. Sa valorisation du moment équivaut donc à un multiple de onze fois ce profit attendu, sous sa moyenne à dix ans de quinze fois le résultat.

La cotation évolue également à une fois et demie la valeur des capitaux propres, pour le coup sur un niveau d'équilibre sensiblement supérieur à sa moyenne historique. A deux reprises depuis 2023, elle est venue flirter avec un plafond de deux fois les capitaux propres, avant de rapidement corriger.

L'assureur a connu un parcours boursier flamboyant ces cinq dernières années, puisqu'il a augmenté son chiffre d'affaires de moitié et doublé son profit par action. La remontée des taux, la rationalisation du marché et une passe généralement clémente en termes de catastrophes naturelles ont été autant de vents porteurs dans ses voiles.