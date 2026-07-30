Résultats semestriels sous stéroïdes pour l'équipementier électrique français.

Par rapport à l'an dernier à la même époque, son chiffre d'affaires bondit de 9,8% sur les six premiers mois de l'exercice fiscal 2026.

Encore cette croissance est-elle pénalisée par un effet de change défavorable de 3,9%. Si l'on retraite ce dernier et les changements de périmètre qui contribuent à hauteur de 0,2%, la croissance organique de Schneider atteint 14% au terme d'un semestre record qui restera sans doute dans les annales.

L'équipementier prend en tout cas de l'avance sur son objectif de croissance organique annualisé compris entre 7 et 10% jusqu’en 2027, dans la continuité de sa nette surperformance du second semestre de l'exercice 2025.

Comme attendu, c'est sur le segment des centres de données, en Amérique du Nord - où Schneider réalise 39% de son chiffre d'affaires - ainsi que dans la zone Asie de l'Est - 18% du chiffre d'affaires - que la croissance pulse sur un territoire à deux chiffres.

En Europe - un quart du chiffre d'affaires - elle atteint tout de même 8%, ce qui n'est pas peu de choses sur un continent où l'industrie demeure globalement sinistrée. La zone Asie du Sud et reste du monde affiche elle une performance autrement plus modeste, mais sa contribution au chiffre d'affaires consolidé est marginale.

Piloté par l'excellent duo Jean-Pascal Tricoire-Olivier Blum, le groupe français s'est parfaitement positionné à l'aube d'un nouveau cycle qui s'annonce porteur. Ceci au terme d'un précédent cycle décennal parfaitement réussi, puisque entre 2016 et 2025 Schneider est parvenu à doubler son profit et sa distribution de dividendes, tandis que sa capitalisation boursière quintuplait.

Ces gains découlent, c'est vrai, d'un effort considérable en matière d'acquisitions, avec - net des cessions d'actifs - plus de neuf milliards d'euros orientés vers la stratégie de croissance externe du groupe, dont la majorité de manière fort opportune durant la pandémie.

L'excellente performance de croissance organique des derniers temps consacre l'intelligence de ces choix. Elle vaut aussi à Schneider Electric des multiples de valorisation boursière désormais sur leurs plus hauts historiques.