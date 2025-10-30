Carlsberg a vu son chiffre d'affaires publié bondir de 17,8% au troisième trimestre 2025, à 24,1 milliards de couronnes danoises (DKK), principalement grâce à l'intégration de Britvic.
Hors périmètre et effets de change, le chiffre d'affaires présente un repli organique de 1,4% (le consensus tablait sur -1,6%).
Les volumes totaux ont augmenté de 16,2% en données publiées, à 40,6 millions d'hectolitres, tirés par les acquisitions, mais reculent de 3% en organique, conformément aux prévisions.
L'intégration de Britvic continue de soutenir les résultats. L'entreprise britannique a contribué pour 6,5 millions d'hectolitres et 4,3 milliards DKK au chiffre d'affaires du trimestre. Les synergies de coûts attendues ont été relevées à 110 millions GBP contre 100 millions précédemment.
'Nous avons enregistré une forte croissance publiée portée par l'acquisition de Britvic. Nous avons également constaté une amélioration séquentielle en Asie et de bonnes performances sous-jacentes en Europe de l'Ouest, malgré un environnement de consommation toujours difficile et les effets de la guerre en Ukraine', a indiqué Jacob Aarup-Andersen, CEO de Carlsberg.
Les perspectives sont confirmées : le groupe maintient sa guidance d'une croissance organique de 3 à 5% de son résultat d'exploitation avant éléments exceptionnels pour 2025.
'Ces résultats étant globalement conformes aux attentes, nous anticipons une réaction légèrement positive du marché', souligne Filippo Ercole Piva, chargé du dossier chez AlphaValue.
Le titre cède près de 1% à Copenhague après cette publication.
Carlsberg A/S figure parmi les 1ers producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production et vente de bières : 101,2 millions de hectolitres vendus en 2024 principalement sous les marques Carlsberg et Tuborg ;
- production, mise en bouteille et distribution de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons énergétiques et eaux minérales (24,5 millions de hectolitres vendus en 2024).
A fin 2024, le groupe dispose de 70 brasseries implantées au Danemark, au Royaume-Uni (3), en Pologne (3), en Allemagne (3), en Europe de l'Ouest (6), en Chine (27), en Inde (7), en Asie (4) et en Europe centrale-Europe de l'Est (16).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (50,7%), Asie (27,3%) et Europe de l'Est-Europe centrale-Inde (22%).
