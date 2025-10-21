Résultats trimestriels meilleurs qu'attendu pour Halliburton, le titre grimpe en pré-ouverture

Halliburton annonce avoir dégagé un bénéfice net de 18 millions USD au titre du troisième trimestre 2025, soit 0,02 USD par action diluée, impacté par des charges exceptionnelles (coûts de départ liés à des réductions d'effectifs, dépréciations d'actifs...). Un an plus tôt le bénéfice se chiffrait en effet à 571 millions USD.



Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté ressort à 496 millions USD (dépassant le consensus qui tablait plutôt sur 430 MUSD environ), soit un BPA ajusté de 0,58 USD, en baisse de 21% par rapport aux 0,73 USD du T3 2024.



Le chiffre d'affaires trimestriel recule quant à lui de 2% sur un an, à 5,6 milliards USD mais reste supérieur au consensus. Le résultat opérationnel publié s'établit à 356 millions USD, en baisse de 59% sur un an. En données ajustées, le résultat opérationnel atteint 748 millions USD, contre 987 millions USD un an plus tôt, soit un recul de 24%.



Le free cash flow s'établit quant à lui à 276 millions USD, en baisse de 47%.



Dans le détail, le segment Completion & Production affiche un CA de 3,22 milliards USD (-2%) pour un résultat opérationnel de 514 millions USD (-23%) tandis que la division Drilling & Evaluation enregistre un CA de 2,38 milliards USD (-1%) et un résultat opérationnel de 348 millions USD (-14%).



Sur le plan géographique, l'activité est en retrait en Amérique du Nord (2,36 milliards USD, -1%), Amérique latine (996 millions USD, -5%), Moyen-Orient/Asie (1,41 milliard USD, -8%) mais progresse dans la zone Europe/Afrique/CIS (828 millions USD, +15%).



'Nous avons atteint une marge opérationnelle ajustée de 13% et pris des mesures qui généreront 100 millions USD d'économies trimestrielles', assure Jeff Miller, le directeur général. 'Notre stratégie axée sur la discipline capitalistique, le retour aux actionnaires et l'investissement dans des technologies différenciantes porte ses fruits.'



Au troisième trimestre, Halliburton indique avoir racheté pour environ 250 millions USD d'actions et versé un dividende de 0,17 USD par action. Aucune mise à jour de la guidance n'a été fournie dans le communiqué.



En pré-ouverture à New York, le titre grimpe de près de 3,5% à la suite de cette publication.