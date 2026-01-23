Retour au plus bas pour Edenred et Pluxee, plombés par une dégradation d'UBS

Les titres Edenred et Pluxee accusent vendredi les deux plus fortes baisses du SBF 120 à la Bourse de Paris, pénalisés par une dégradation du conseil d'UBS inquiet des répercussions d'un changement de réglementation au Brésil.

Vers 12h00, l'action Edenred lâche 4,6% à 17,4 euros et revient à des plus bas depuis 2016 tandis que Pluxee abandonne 5,5% à 11,1 euros, atteignant un nouveau plancher depuis son introduction en Bourse de février 2024.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir dégradé sa recommandation sur Edenred de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours sabré de plus de moitié, de 42 à 19 euros.



Le bureau d'études explique que l'incertitude autour de la situation au Brésil le conduit à rester à l'écart du titre, en dépit d'une valorisation historiquement basse, ne voyant pas clairement ce qui pourrait faire monter le cours de Bourse à court terme.



Même dans l'hypothèse d'un scénario favorable au Brésil, une hypothèse selon lui possible au vu de l'injonction temporaire prononcée en début de semaine par la justice, un tel scénario n'aurait qu'un impact finalement limité, juge UBS, qui s'attend au contraire à ce qu'une mise en oeuvre comme prévu de la réforme cette année se traduise par une pression continue au niveau des revenus.



L'analyste dit également s'inquiéter d'un risque liée à l'évolution de la régulation en France, ainsi que de la perspective d'un ralentissement économique en Europe.



Les mêmes causes produisant les mêmes effets, UBS décide de dégrader son opinion sur Pluxee à "vendre" contre "neutre" jusqu'à présent, avec une cible réduite de 19 à 10 euros.



Là encore, le cabinet de recherche estime que l'incertitude réglementaire au Brésil reste trop importante pour les six à 12 mois à venir, ce qui le pousse à considérer qu'adopter une vision positive sur le dossier - un "pure player" (spécialiste) des titres-restaurant qui représentent environ 60%-65 % de son chiffre d'affaires - revient à parier sur une évolution favorable de la réglementation au Brésil.



Les deux titres avaient connu un bref répit mercredi en s'envolant de respectivement 10% et 7% sur des informations selon lesquelles un tribunal fédéral de Sao Paulo avait prononcé une injonction suspendant l'application du nouveau décret du gouvernement brésilien visant à réguler le marché des titres-restaurant.



Sur l'ensemble de la semaine, Edenred et Pluxee perdent à ce stade autour de 1,1%.