Séquence boursière toujours flamboyante pour la marque américaine de prêt-à-porter, qui devrait publier ses résultats du troisième trimestre incessamment sous peu.

Après quinze années de surplace boursier, sa valorisation a explosé depuis 2023, et littéralement triplé en l'espace de trente-six mois. Cette dynamique se poursuivait sur le premier semestre de l'année, avec des ventes en croissance de 15%.

A taux de change constant, Ralph Lauren précisait cependant s'attendre à un rythme de croissance presque trois fois moindre sur l'année 2026 complète, dépréciation du dollar oblige.

Il n'en demeure pas moins que la récente performance commerciale du groupe dirigé par le Français Patrice Louvet commande le respect, a fortiori dans un secteur durement éprouvé par les droits de douane et des changements très soudains dans les goûts du public.

Mais le roi vintage américain joue lui une partition totalement dans l'air du temps. La jeune génération revient aux classiques et Ralph Lauren la séduit avec sa touche bien distincte, tant dans ses collections que sur les réseaux sociaux.

Son savant positionnement - deux crans au-dessus du prêt-à-porter traditionnel, un cran en dessous des marques de luxe - est un autre atout dont il tire habilement profit.

Est-ce à dire que la résurrection est bien réelle et partie pour durer ? Ceci reste en réalité à confirmer, car le chiffre d'affaires de l'an dernier était toujours inférieur au niveau qu'il occupait dix ans auparavant.

Néanmoins, suite à une belle expansion de marges - lire : des hausses de prix bien absorbées - il est vrai que le profit avant taxes et le cash flow libre, eux, ont presque doublé sur la période, après un début d'inflexion bien marqué depuis début 2024.

En parallèle, la gestion du groupe recueille les suffrages de ses actionnaires. Sur la dernière décennie, il s'est désendetté, et a orienté la majorité de ses profits vers des rachats d'actions bien séquencés, typiquement réalisés à des multiples moyens de dix fois le profit d’exploitation avant investissements, ou EBITDA.

Or, si l'on se fie aux transactions comparables dans le secteur, il fait assez peu de doute que Ralph Laurent commanderait une valeur d'au moins quinze fois l’EBITDA sur le marché privé.

Après s'en être prodigieusement désintéressé - entre 2017 et 2022, la valeur d'entreprise n’était de six à huit fois l’EBITDA - le marché a de nouveau accordé ses faveurs à Ralph Lauren, sans doute à la lumière de son succès auprès de la ‘Gen Z’.

Le titre évolue désormais sur ses multiples de valorisation les plus hauts depuis vingt ans. Il est donc attendu au tournant, sans guère le droit à l’erreur.