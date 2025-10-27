Retrait de 8% du CA annuel pour Fountaine Pajot
Publié le 27/10/2025 à 08:04
'L'activité de l'année repose en particulier sur l'Aura 51 et le Samana 59 pour les catamarans à voile, et sur les Dufour 41 et Dufour 44 pour les monocoques', explique le fabricant de navires de plaisance, ajoutant que l'exportation représente 87% des ventes totales.
Dans un contexte de marché devenu incertain, Fountaine Pajot précise demeurer agile en ajustant ses capacités de production au rythme des commandes, et disposer de 'tous les atouts pour saisir les opportunités de reprise du marché'.