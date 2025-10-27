Retrait de 8% du CA annuel pour Fountaine Pajot

Fountaine Pajot affiche un chiffre d'affaires de 323,2 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25 (clos fin août), en retrait de 8,2% (-10,3% à périmètre constant), portant ainsi la croissance cumulée sur ses 3 derniers exercices à désormais +47%.



'L'activité de l'année repose en particulier sur l'Aura 51 et le Samana 59 pour les catamarans à voile, et sur les Dufour 41 et Dufour 44 pour les monocoques', explique le fabricant de navires de plaisance, ajoutant que l'exportation représente 87% des ventes totales.



Dans un contexte de marché devenu incertain, Fountaine Pajot précise demeurer agile en ajustant ses capacités de production au rythme des commandes, et disposer de 'tous les atouts pour saisir les opportunités de reprise du marché'.