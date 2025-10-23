Retrait de 9% des revenus pour Icade à fin septembre

Icade affiche des revenus consolidés IFRS en retrait de 9% sur les neuf premiers mois de 2025 à 923 millions d'euros, expliqué par la baisse des revenus locatifs (-4,8% en données comparables) et par un volume d'activité de la promotion toujours faible.



Il revendique environ 430 MEUR de cessions finalisées ou sous promesse depuis le début de l'année, dont 210 MEUR de réduction de l'exposition dans les activités de santé et 220 MEUR de cessions d'actifs mixtes matures ou non stratégiques.



Icade met aussi en avant la poursuite d'une bonne dynamique locative avec environ 166 000 m2 signés ou renouvelés à date, ainsi qu'une amélioration du taux d'occupation financier des bureaux 'well positioned' et des locaux d'activité.



Aussi, le groupe immobilier confirme viser pour l'année 2025 un cash-flow net courant (CFNC) groupe entre 3,40 et 3,60 euros par action, incluant un CFNC des activités non stratégiques d'environ 0,67 euro par action, hors effet des cessions.