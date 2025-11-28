Retrait obligatoire sur Tronic's prévu le 12 décembre

L'AMF indique que le retrait obligatoire sur les actions Tronic's Microsystems interviendra le 12 décembre, au prix net de tout frais de 5,56 euros par action et portera sur 216 666 actions, soit 2,40% du capital et 2,05% des droits de vote.



Pour rappel, Société Générale a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR), soit du 10 au 21 novembre inclus, TDK Electronics AG a acquis 14 812 actions Tronic's Microsystems au prix unitaire de 5,56 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'OPR, l'initiateur détient directement 7 916 118 actions, et de concert avec Thales AVS France, 8 829 826 actions, soit 97,60% du capital et 97,95% des droits de vote. La suspension de la cotation est maintenue.