Dans un livre blanc, l'association détaille l'architecture que pourrait adopter un régime mixte mêlant retraite par répartition et retraite par capitalisation.

"Notre système de retraite mérite d’être profondément repensé". L’Association française de la gestion d’actifs (AFG) est loin d’être la seule institution à penser cela. En revanche, elle ne s’est pas arrêtée à un simple constat puisqu’elle vient d’éditer un livre blanc dans lequel elle donne des propositions très concrètes et détaillées en la matière.

L’association suggère plus précisément de suivre deux axes : renforcer les retraites supplémentaires (non obligatoires) en généralisant l’épargne retraite entreprise (PER collectifs) et surtout introduire une part de capitalisation dans les retraites complémentaires obligatoires.

Fonctionnement

Inspiré du modèle suédois, ce régime par capitalisation fonctionnerait en accompagnement du régime par répartition. Chaque salarié disposerait d’un compte individuel consultable à tout moment. Les cotisations seraient investies dans des supports adaptés au profil de chacun pour constituer une épargne pouvant être liquidée à l’âge de la retraite sous forme de rente voire pour partie en capital.

La fiscalité serait la même que celle qui s’applique aux retraites Agirc-Arrco.

Gouvernance et gestion

"Une ou plusieurs institutions de retraite par capitalisation seraient créées avec pour objet de gérer les capitaux indépendamment des régimes par répartition", indique la note en suggérant une gouvernance paritaire à l’image de ce qui existe pour l’Agirc-Arrco.

Pour ce qui est de la gestion des comptes, l’AFG préconise un mécanisme de gestion déléguée par défaut. Initialement investi en actions, l’encours basculerait progressivement vers des actifs sécurisés à l’approche de l’âge de la retraite. Sur option, les salariés pourraient aussi choisir la gestion libre avec un large choix de fonds accessibles.

Financement et transition

Le financement serait assuré par une réorientation des cotisations. Actuellement, les cotisations retraite sont de 6,20% sur la tranche 1 (jusqu’au plafond de la sécurité sociale), dont 2,48% à la charge du salarié et 3,72% à la charge de l’employeur.

Le livre blanc recommande de réaffecter 0,4 point de cotisations salariales et 0,6 point de cotisations patronales au régime par capitalisation. Ainsi, la ponction globale resterait de 6,20% mais avec une contribution ramenée à 5,20% pour le régime par répartition, le solde de 1% pouvant alors être consacré à la capitalisation.

Pour la tranche 2, le même schéma serait repris avec une réaffectation de 2,5 points de cotisations sur les 17% de ponction actuelle. La part de cotisations capitalisées fluctuerait ainsi autour des 15% selon les tranches.

Bien entendu l’AFG n’oublie pas la délicate phase de transition avec le risque de sacrifier une génération devant à la fois payer la retraite des retraités actuels et capitaliser pour sa propre retraite. Elle émet dès lors plusieurs idées de financement transitoire : les produits des réserves de l’Agirc-Arrco, les dividendes perçus par l’Etat sur ses participations, la réorientation du produit des réformes (désindexation des retraites, abattement de 10%) ou encore augmentation du temps de travail à 36 heures hebdomadaires.

Il est bien évidemment compliqué de donner des exemples précis tant les situations sont particulières et les variables nombreuses. L’AFG indique toutefois à titre d’illustration qu’un cadre ayant actuellement 27,75% de taux de remplacement net espéré pourrait voir passer cet indicateur à 28,72%.

Une éducation nécessaire

Le document insiste enfin sur l’importance de l’éducation financière pour assurer à un tel projet les meilleures chances de succès. L’association propose ainsi d’instaurer des modules pédagogiques dédiés et surtout d’intégrer ce régime complémentaire par capitalisation dans les projections de la plateforme Info Retraite.