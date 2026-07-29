Sur les six premiers mois de l'année, HiPay a traité 4,9 milliards d'euros de paiements, marquant une progression de 6% par rapport au premier semestre 2025. Cette dynamique a été tirée par les performances enregistrées dans le Retail France, le Retail International et l'iGaming régulé.
En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 2,1%, à 36,6 millions d'euros. Le groupe explique cette évolution par un effet de mix sur les marchés Digitaux dans un environnement moins favorable, tandis que les activités historiques ont continué à progresser. L'activité a toutefois montré une inflexion positive : après un premier trimestre en baisse de 3,9%, le deuxième trimestre a signé un quasi-retour à l'équilibre (-0,3%), confirmant la trajectoire de redressement attendue par le management.
Le groupe aborde le second semestre avec confiance, notamment grâce à de nouveaux contrats et la montée en puissance de ses offres. Les perspectives 2026 ont été maintenues : une hausse du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 8% et l'objectif d'une croissance rentable sur l'ensemble de l'exercice.
HiPay Group est un fournisseur mondial de services de paiement, à la fois en ligne et en magasin. Les solutions de paiement sont destinées aux pure players, aux marketplaces et aux franchisés ainsi qu'aux marques ayant une présence en ligne et un réseau de magasins.
La mission est de favoriser la croissance de ses marchands et d'amener leur stratégie de paiement à un niveau supérieur grâce à des parcours d'achat à travers l'Europe.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.