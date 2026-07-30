L'essentiel :

- Chiffre d'affaires semestriel stable à 10,5 MEUR au premier semestre 2026.

- Prises de commandes en hausse de 16,5% à 14,8 MEUR.

- Intégration de SMES prévue au second semestre 2026 pour soutenir la croissance.



Odyssée Technologies, acteur industriel français spécialisé dans la mécanique de précision, annonce un chiffre d'affaires stable de 10,5 MEUR pour le premier semestre 2026, identique à celui de la même période en 2025. Cette stabilité intervient dans un contexte économique marqué par des incertitudes géopolitiques, avec un positionnement sur des marchés tels que l'aéronautique, la défense, et les machines spéciales pour l'industrie et le spatial.



Le groupe a enregistré une forte hausse des prises de commandes, qui s'élèvent à 14,8 MEUR, soit une progression de 16,5% par rapport au premier semestre 2025. Cette augmentation résulte notamment d'une prospection commerciale intensive ayant permis de développer des relations avec de nouveaux clients dans les secteurs du spatial, de la défense et de l'aéronautique. Par ailleurs, Odyssée Technologies a mis en service trois nouvelles machines-outils, avec une quatrième prévue pour novembre, afin d'augmenter ses capacités de production. Cependant, la production a été ralentie par des difficultés de recrutement de techniciens qualifiés, conduisant à des actions de formation pour renforcer la polyvalence du personnel.



Le 10 juillet 2026, Odyssée Technologies a finalisé l'acquisition de SMES, spécialisée dans l'usinage de pièces pour l'aménagement de jets haut de gamme. Cette société sera intégrée opérationnellement au groupe à partir de juillet 2026 et consolidée dans ses comptes dès le second semestre. SMES a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 MEUR pour l'exercice 2025/2026, en croissance de 20%, et a enregistré une prise de commandes de 4,4 MEUR au premier semestre 2026, en hausse de 1,1 MEUR par rapport à la même période précédente.



Christian Mary, président directeur général d'Odyssée Technologies, souligne que l'année 2026 confirme la bonne orientation des marchés avec une forte progression des prises de commandes. Il rappelle que les investissements et le développement des compétences du personnel visent à accompagner la croissance future, notamment grâce à l'acquisition de SMES. La prochaine publication des résultats semestriels est prévue le 7 octobre 2026, après la clôture de la Bourse.



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