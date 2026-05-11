Révision à la hausse des prévisions de croissance de Compass, le titre gagne +2%

Jefferies indique dans son étude du jour que les résultats du premier semestre sont légèrement supérieurs aux attentes, malgré un volume net de nouveaux contrats plus faible au deuxième trimestre, mais une amélioration des volumes à périmètre comparable et des marges.

Oddo BHF juge également que les résultats sont légèrement supérieurs à ceux du premier semestre, mais la croissance nette des nouveaux contrats, inférieure à l'objectif de 4 à 5 %, pourrait décevoir.



Jefferies note que la croissance organique du premier semestre s'établit à +7,2 % en glissement annuel (contre 7 % selon le consensus / 6,9 % selon Jefferies), ce qui laisse présager une croissance organique de 7,1 % au deuxième trimestre, légèrement supérieure aux estimations consensuelles de 6,7 % (+6,5 % selon Jefferies).



L'EBIT ajusté progresse de 12 % sur un an pour atteindre 1 839 millions de dollars, conformément aux prévisions de Jefferies et supérieur de 1 % au consensus. le BPA ajusté progresse de 12 % sur un an à 72,8 pence, conforme aux prévisions de Jefferies (73,6 pence),



L'analyste estime pour sa part que la dynamique des nouveaux contrats reste forte. "Le volume de nouveaux contrats sur les douze derniers mois reste solide, à 4,1 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % sur un an (+10 % sur un an à 4 milliards de dollars au premier trimestre). Les nouveaux contrats ont progressé d'environ 7 % sur un an au cours de la période, un rythme inférieur à celui des signatures" indique le bureau d'analyse.



Les prévisions de croissance du bénéfice pour l'exercice sont revues à la hausse, reflétant une meilleure progression des marges.



Jefferies souligne que la croissance du résultat d'exploitation sous-jacent est désormais supérieure à 11 %, contre environ 10 % précédemment. Cette croissance est portée par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 % (inchangée), une croissance des bénéfices d'environ 2 % liée aux acquisitions (dont Vermaat, inchangée) et une progression continue des marges.



À titre de comparaison, les prévisions de Jefferies tablaient sur une croissance de l'EBIT ajusté de +13 %/+11 % en glissement annuel.



Compte tenu de ces perspectives révisées, globalement conformes aux attentes actuelles du marché, Oddo BHF n'anticipe pas d'ajustements significatifs du consensus pour 2026.



Oddo BHF estime qua la révision à la hausse des prévisions de croissance de l'EBIT pour l'exercice ne devrait pas susciter un consensus significatif, mais elle intervient selon l'analyste dans un contexte de faible performance boursière récente (-7 % depuis le début de l'année).



L'analyste souligne enfin plusieurs points positifs : 1/ un profil de premier ordre, avec une croissance organique et des marges nettement supérieures à celles de ses concurrents ; 2/ une situation financière solide permettant des rendements réguliers pour les actionnaires, des investissements dans la croissance et des opportunités de fusions-acquisitions continues, notamment en Europe 3/ un multiple encore relativement élevé par rapport au secteur, à 15,1x EV/EBIT 2026e, reflétant une prime de 30 % par rapport à Sodexo, mais une décote de 5 % par rapport à son multiple historique et globalement conforme à celui d'Aramark.