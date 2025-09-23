La fintech britannique Revolut, valorisée comme la plus importante d’Europe, a annoncé mardi qu’elle envisageait d’acquérir une banque américaine afin de soutenir son expansion internationale. Le groupe, qui compte désormais 65 millions de clients, étudie deux options : obtenir une licence bancaire aux États-Unis ou racheter un établissement déjà existant. Cette orientation confirme les ambitions américaines de Revolut, alors que la société inaugure son nouveau siège à Canary Wharf, Londres.

Au Royaume-Uni, Revolut espère obtenir d’ici la fin de l’année une licence bancaire, après plusieurs années de procédure. Ce statut lui permettrait d’élargir son offre aux crédits non garantis et aux cartes de crédit, renforçant sa position face aux banques traditionnelles. En parallèle, la fintech prévoit de lancer ses propres cartes de crédit sur le marché britannique, consolidant sa diversification.

L’entreprise affiche des ambitions financières considérables : elle vise une valorisation de 75 milliards de dollars dans le cadre d’une opération secondaire, et prévoit d’investir 13 milliards de dollars sur cinq ans pour son expansion mondiale, dont 4 milliards dédiés au Royaume-Uni. Ce plan dépasse largement les revenus enregistrés en 2024, estimés à 3,1 milliards de livres (4,2 milliards de dollars), illustrant la stratégie offensive de la société fondée par Nik Storonsky.