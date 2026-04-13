La société de biotechnologie, spécialisée en oncologie, a publié des résultats préliminaires positifs pour son produit Daraxonrasib lors d'un essai clinique pivot de phase 3 chez des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.
L'essai a atteint tous ses critères d'évaluation principaux et secondaires clés, notamment la survie sans progression et la survie globale. Dans le détail, le Daraxonrasib administré par voie orale une fois par jour a démontré des améliorations statistiquement significatives et cliniquement majeures de la survie sans progression et de la survie globale par rapport à la chimiothérapie cytotoxique intraveineuse standard. Dans la population globale de l'étude (en intention de traiter), le produit a révélé une survie globale médiane de 13,2 mois, contre 6,7 mois par la chimiothérapie. En outre, le médicament a été globalement bien toléré, présentant un profil de sécurité gérable sans nouveaux signaux d'alerte.
Pour le Dr Brian M. Wolpin, investigateur principal de cet essai : "les résultats très attendus de cette étude indiquent que le Daraxonrasib représente une étape claire et hautement significative pour les patients dont la maladie a progressé après un premier traitement. Je pense que cette nouvelle approche est une avancée majeure qui, selon moi, transformera les pratiques médicales".
Revolution Medicines, Inc. est une société d'oncologie au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies ciblées pour les cancers dépendants du RAS. Le pipeline de recherche et de développement de la société comprend des inhibiteurs de RAS(ON) qui se lient directement aux variants de RAS, qu'elle appelle inhibiteurs de RAS(ON), et des inhibiteurs compagnons de RAS qui ciblent des nœuds clés de la voie RAS ou de voies associées, qu'elle appelle inhibiteurs compagnons de RAS. Ses inhibiteurs du RAS(ON) sont conçus pour être utilisés en monothérapie, en combinaison avec d'autres inhibiteurs du RAS(ON) et/ou en combinaison avec des inhibiteurs compagnons du RAS ou d'autres agents thérapeutiques. Ses inhibiteurs compagnons du RAS sont conçus principalement pour des stratégies de traitement en association centrées sur ses inhibiteurs du RAS(ON). Les inhibiteurs du RAS(ON) de la société, RMC-6236, RMC-6291 et RMC-9805, sont en cours de développement clinique. RMC-6236, son inhibiteur RASMULTI(ON), est conçu comme un puissant inhibiteur oral tri-complexe sélectif du RAS de multiples variantes du RAS(ON), y compris les moteurs du cancer.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.