Revue prioritaire pour Opdivo (Bristol Myers) dans le lymphome de Hodgkin

Bristol Myers Squibb annonce que la FDA des Etats-Unis a accordé une revue prioritaire à sa demande de licence complémentaire pour la combinaison Opdivo (nivolumab) plus chimiothérapie dans le lymphome de Hodgkin classique (LHC).



Plus précisément, cette demande porte sur Opdivo en association avec la doxorubicine, la vinblastine et la dacarbazine, pour les patients adultes et pédiatriques (12 ans et plus) atteints de LHC de stade III ou IV non traité auparavant.



L'acceptation par la FDA de cette demande pour un examen prioritaire repose sur l'étude de phase 3 SWOG S1826 (CA2098UT). L'autorité sanitaire américaine a fixé la date cible pour rendre sa décision au 8 avril prochain.



Cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les 15-19 ans, le lymphome de Hodgkin (également connu sous le nom de maladie de Hodgkin) commence dans les globules blancs appelés lymphocytes, qui font partie du système immunitaire.

Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.