Gautier Normand, Directeur Général 1er éditeur de presse magazine avec plus de 80 marques médias thématiques, 3e groupe média sur le web, 3e groupe média sur les réseaux sociaux et 1er actionnaire d'Hopscotch et de Tradedoubler, Reworld Media revendique 1275 collaborateurs présents dans 11 pays. A l'heure où l'IA et les réseaux sociaux bouleversent notre quotidien et notre façon de consommer de l'information, ce groupe indépendant à forte dimension entrepreneuriale tente de renouer avec la croissance malgré des ventes de magazine en décroissance continue.

Gautier Normand, l’audience se déplace massivement sur les réseaux sociaux et les moteurs d’IA génératives. Comment réagissez-vous pour y valoriser vos contenus ainsi que l’audience de vos marques ?

"La migration de l’audience sur les réseaux sociaux a commencé il y a trois ans, capte une part croissante du temps total de surf sur internet (39% sur l’ensemble de la population, 60% chez les 15-24 ans) et l’investissement des annonceurs est en train de suivre le mouvement de façon massive avec près de 4 milliards d’euros d’investissement publicitaire attendu cette année en France sur les réseaux sociaux. Nous avons très tôt investi sur nos comptes média : Marmiton, Aufeminin, Les Numériques etc ont aujourd’hui des chaînes sur toutes les plateformes sociales qui représentent plus de 6000 programmes par an et plus de 820 millions de vidéos vues par mois en juin sur les réseaux à comparer à 500 millions sur le web. Nous sommes particulièrement bien placés sur le marché de l’influence via Metapic (CA+50% en 2024), filiale de Tradedoubler, société cotée suédoise dont nous détenons maintenant 56% du capital. Au premier semestre 2025, les réseaux sociaux ont pesé à hauteur de 12% du BtoB, ce qui sur l’ensemble de l’année devrait représenter environ 40 M€ de CA (+20 à +25%/an) avec un effet relutif sur nos marges. Sur l’IA nous voyons une vitesse d’adoption encore plus importante. En moins de trois ans, force est de constater qu’elle est devenue une alternative d’information et de recommandation majeure. Reworld Media a très tôt été confronté à ce nouveau mode de référencement des contenus et entend s'imposer sur le nouveau marché du GEO (Generative Engine Optimization) par la valeur de ses contenus. En effet, avec l’avènement du GEO, la logique sémantique des LLMs (Large Language Models) transforme la visibilité des contenus sur l’OpenWeb. D’autres critères que ceux des SEO (clarté, récence, autorité des sources) émergent : cohérence du propos, neutralité, données structurées, etc. Autant d’éléments que les IA valorisent fortement dans leurs réponses synthétiques (comparatifs, tests, labels, FAQ, …) et qui fait la part belle aux médias à forte notoriété. A ce stade de l’évolution des LLM et contrairement à l’usage de Google qui permettait aux grandes marques d’être bien référencées via la pub (SEA), l’e-reputation d’un annonceur dépend aujourd’hui de sa réputation sur l’OpenWeb. D’où le besoin pour les annonceurs de faire appel à des acteurs comme Reworld pour construire leur visibilité dans les moteurs d’IA."

Que proposez-vous aux annonceurs pour être visible sur les GEO ?

" Reworld Media déploie un dispositif complet en quatre étapes, de l’audit stratégique au référencement produit. Celui-ci débute par un audit détaillé de la visibilité des marques et de leurs concurrents grâce à un outil propriétaire de scoring basé sur plus de 30 critères, permettant d’élaborer des recommandations opérationnelles. Il se poursuit par l’optimisation et la production de contenus adaptés afin de renforcer la reconnaissance des marques, en tenant compte des intentions de recherche et du niveau de concurrence. La démarche inclut également une évaluation continue des performances : l’outil de scoring est réactivé après chaque campagne pour mesurer l’impact des actions menées, ajuster les contenus et démontrer l’effet amplificateur des médias d’autorité. Enfin, Reworld Media accompagne les marques jusqu’à la conversion en valorisant leurs produits à travers des dispositifs éditoriaux (guides, tests, comparateurs ou chatbots) positionnés au plus près de la décision d’achat. Les marques médias de Reworld permettent aux annonceurs de valoriser leurs produits lors de la décision d’achat alors que déjà près d’un utilisateur des moteurs d’IA sur deux déclare avoir acheté après une recherche dans ce nouvel espace conversationnel. Nous faisons le pari que les publicités ou les contenus publicitaires que nous créerons pour les annonceurs remonteront davantage s’ils sont publiés dans nos fils sociaux ou sur nos sites que s’ils apparaissent sur un blog ou sur un compte d’influenceur."

Quel investissement l’adaptation à ces nouveaux carrefours d’audience nécessite-t-elle ?

"Le référencement par les réseaux sociaux et les LLM implique d’adapter nos processus de production et nos solutions technologiques. Cela représente surtout un investissement dans les équipes, soit une petite centaine de collaborateurs à la fois chez Reworld (journalistes, data analystes) et chez TradeDoubler (plateforme technologique)."

Ces nouveaux carrefours d’audience ne représentent-ils pas une menace de plus de la part des grandes plateformes technologiques qui se nourrissent de vos contenus mis à leur disposition gratuitement tout en détournant l’audience de vos sites ? Comment appréhendez-vous l’arrivée de l’AI Mode sur le moteur de recherche Google ?

"Nous sommes devenus dépendants des grandes plateformes, tout en leurs étant indispensables. La question du partage de la valeur, aujourd’hui déséquilibrée, est un point sur lequel tous les acteurs travaillent dans la plupart des pays du monde. Et plus globalement, cela est une opportunité que les grandes marques média soient mieux représentées et surpondérées dans les sources d’information, elles captent ainsi une plus grande part de valeur."

Quels sont les gains de productivité réalisés grâce à l’IA chez Reworld ? Quel est le recours à l’IA dans la production de contenus ?

"Nous utilisons l’IA pour gagner en productivité en interne. En revanche, utiliser l’IA pour rédiger des articles serait l’erreur à ne surtout pas commettre…"

Comment s’annonce la fin de l’année 2025, déterminante dans votre secteur ?

"La première partie de l’année montre une stabilisation de nos revenus au second trimestre grâce à la croissance de notre pôle B2B porté par notre offre digitale, en particulier sur les réseaux sociaux. Il en résulte un chiffre d’affaires résilient sur l’ensemble du semestre, en recul de 2,7%. Notre rentabilité s’améliore, avec une marge d’EBITDA en hausse à 9,2% et un résultat net consolidé en progression de plus de 50%. Nous ne sommes qu’au début du deuxième semestre, lequel concentre une part importante des revenus dans le secteur des médias. Je suis confiant dans notre capacité à maintenir la profitabilité globale du groupe malgré un contexte politique compliqué, le marketing à la performance sur les réseaux sociaux confirmant notamment son excellente dynamique."

Eléments de compte de résultat consolidé du Groupe au 1er semestre (source : Reworld Media)

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel