Reworld Media s'associe à Stamp dans un partenariat data stratégique
Reworld Media annonce un partenariat stratégique avec Stamp, plateforme spécialisée dans l'analyse et l'activation des données marketing, afin d'intégrer ses données propriétaires au coeur des dispositifs d'activation en télévision connectée (CTV).
"La montée en puissance de la CTV transforme en profondeur les stratégies média. À mi-chemin entre la puissance de la télévision et la précision du digital, elle ouvre la voie à des activations plus ciblées, mais aussi plus complexes à orchestrer", souligne le groupe.
Dans un écosystème fragmenté, marqué par la multiplication des écrans, des environnements (BVOD, AVOD) et des identifiants, la data permet non seulement d'affiner les ciblages, mais surtout d'assurer une continuité entre les expositions CTV et les comportements digitaux.
À travers ce partenariat, Reworld Media met à disposition de Stamp ses segments data issus de son écosystème de plus de 80 marques média, des segments qui viennent enrichir l'architecture CTV de Stamp et s'intègrent dans une logique d'interopérabilité avec les environnements digitaux.
Cette connexion permet d'activer des segments d'audience qualifiés en CTV et de renforcer la précision du ciblage en reliant les expositions TV aux signaux issus du web et du mobile. Elle assure également une continuité des activations entre les environnements web, mobile et CTV.
"Au-delà du ciblage, cette approche ouvre, lorsque les conditions sont réunies côté annonceur, la possibilité de mesurer l'impact des expositions CTV sur les comportements digitaux, et de renforcer la lecture globale de la performance média", ajoute Reworld.
Reworld Media est le leader français des médias thématiques (1er éditeur de presse thématique, 3ème groupe média thématique dans le digital) et un acteur international présent dans 11 pays. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'actifs médias et développe aujourd'hui un portefeuille de plus de 80 marques médias emblématiques (Doctissimo, Les Numériques, Marmiton, Marie France, auféminin, Grazia, Auto Plus, Science&Vie, Top Santé, Télé Star, etc.), multi-supports et multiformats (web, rédactionnels, vidéos, audio, TV thématiques et événements) génératrices d'audiences dans 10 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.). Le groupe combine une activité média de « Branding » à une activité média de « Performance » via sa plateforme d'affiliation Tradedoubler (partner marketing avec 180 000 sites affiliés dans le monde) et avec Metapic (influence marketing avec 100 000 influenceurs en Europe).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.