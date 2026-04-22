Rexel augmente ses ventes organiques au 1er trimestre
Rexel affiche des ventes de 4 736,9 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en recul de 1,8% en données publiées, en raison de l'effet calendaire et d'un effet de change négatif, mais en hausse de 3,4% en données comparables et à nombre de jours constant.
"Rexel a réalisé un solide début d'année 2026, avec un retour à la croissance dans nos trois régions (pour la première fois depuis 11 trimestres)", met en avant le directeur général du distributeur de matériel électrique, Guillaume Texier.
Plus spécifiquement, les ventes en données comparables et à nombre de jours constants ont été soutenues par un effet prix pour +2,8 points, porté à la fois par les produits câbles (+1,7 point) et hors câbles (+1,1 point).
Les volumes (contribution de +0,6 point) ont été temporairement plus faibles, en raison des intempéries en Amérique du Nord et en Europe, des délais d'exécution de certains grands projets et d'une sélectivité commerciale accrue.
Par ailleurs, les ventes digitales ressortent à 44% en Europe, à 28% en Amérique du Nord, en progression de plus de 5 points suite à la mise en place de nouveaux outils digitaux, et atteignent 28% en Asie-Pacifique.
Dans l'environnement actuel incertain, Rexel confirme ses objectifs annuels pour 2026, à savoir une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.