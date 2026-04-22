Rexel augmente ses ventes organiques au 1er trimestre

Rexel affiche des ventes de 4 736,9 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, en recul de 1,8% en données publiées, en raison de l'effet calendaire et d'un effet de change négatif, mais en hausse de 3,4% en données comparables et à nombre de jours constant.

"Rexel a réalisé un solide début d'année 2026, avec un retour à la croissance dans nos trois régions (pour la première fois depuis 11 trimestres)", met en avant le directeur général du distributeur de matériel électrique, Guillaume Texier.



Plus spécifiquement, les ventes en données comparables et à nombre de jours constants ont été soutenues par un effet prix pour +2,8 points, porté à la fois par les produits câbles (+1,7 point) et hors câbles (+1,1 point).



Les volumes (contribution de +0,6 point) ont été temporairement plus faibles, en raison des intempéries en Amérique du Nord et en Europe, des délais d'exécution de certains grands projets et d'une sélectivité commerciale accrue.



Par ailleurs, les ventes digitales ressortent à 44% en Europe, à 28% en Amérique du Nord, en progression de plus de 5 points suite à la mise en place de nouveaux outils digitaux, et atteignent 28% en Asie-Pacifique.



Dans l'environnement actuel incertain, Rexel confirme ses objectifs annuels pour 2026, à savoir une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%.