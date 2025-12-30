Rexel : BlackRock dépasse les 5% du capital

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 24 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel, au résultat d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 969 922 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.