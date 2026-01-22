Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit : - tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ; - industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ; - résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).