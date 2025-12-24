Rexel : BlackRock passe sous les 5%

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir 4,98% du capital et des droits de vote de ce distributeur de matériel électrique.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Rexel sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.