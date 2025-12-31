Rexel : BlackRock repasse sous les 5% du capital

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 922 409 actions Rexel, soit 4,99% du capital et des droits de vote de ce distributeur professionnel de matériel électrique.