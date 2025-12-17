Le titre du distributeur électrique Rexel bondissait mercredi à la Bourse de Paris dans le courant de la matinée, des professionnels de marché évoquant des informations de presse concernant une possible offre de rachat de la part du fonds d'investissement CVC.

Vers 11h15, l'action gagne 3,6% à 34,1 euros et signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, donnant une capitalisation de plus de 10,1 milliards d'euros.



Dans son édition quotidienne de 6h20, La Lettre rapporte que le luxembourgeois CVC Capital Partners, aiguillé par le fonds suédois Cevian Capital qui sert de point de contact avec les dirigeants de Rexel, aurait manifesté son intérêt en vue d'acquérir le groupe français.



"En cours de négociation, cette opération pourrait constituer la plus grosse fusion-acquisition depuis le rachat du Doliprane fin 2024", indique la lettre d'information spécialisée dans la vie des entreprises, de la politique et des médias, tout en précisant que l'américain GE se tient aussi "en embuscade" pour le spécialiste français de la distribution professionnelle de produits et services pour l'énergie.



En septembre 2024, le conseil d'administration de Rexel avait rejeté une proposition préliminaire non-sollicitée émanant du fabricant américain de matériaux de construction QXO concernant une éventuelle acquisition à un prix indicatif de 28 à 28,40 euros par action, considérant que celle-ci sous-valorisait de façon significative l'entreprise.