Dans un avis adressé à l'AMF, Cevian Capital Partners Limited a déclaré avoir franchi en baisse, le 21 mai, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Rexel, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, à la suite de ce franchissement, 59 184 131 actions Rexel représentant autant de droits de vote, soit 19,93% du capital et des droits de vote du distributeur professionnel de matériel électrique.