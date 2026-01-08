Rexel chahuté après les chiffres de MSC

Rexel passe une mauvaise journée à la Bourse de Paris, plombé par les trimestriels d'un comparable américain MSC Industrial, selon une source de marché. L'entreprise de Melville, près de New York, n'est pas à proprement parler un concurrent du Français, mais les tendances qu'elle dépeint concernent des marchés connexes en Amérique du Nord.

Si les résultats du T1 fiscal ont été au rendez-vous chez MSC Industrial, les investisseurs ont surtout retenu un mois de décembre nettement plus faible que prévu et un début d'exercice marqué par une visibilité très limitée. Derrière une croissance toujours tirée par les hausses de prix, l'absence de reprise franche des volumes et un discours prudent sur le trimestre en cours ont suffi à refroidir les investisseurs.



Oddo reste relativement prudent pour 2026



En parallèle, Oddo BHF confirmait une approche prudente du dossier dans une note parue ce matin. "Le cuivre aidera le chiffre d'affaires 2026 mais le couple prix/inflation risque de peser à nouveau", estime le bureau d'études, qui est positionné sous le consensus au niveau des marges. Oddo a réitéré son avis neutre sur l'entreprise, valorisée 28 EUR par action.



Rexel cédait 3% à la mi-journée, à 33,19 EUR.