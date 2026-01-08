Rexel passe une mauvaise journée à la Bourse de Paris, plombé par les trimestriels d'un comparable américain MSC Industrial, selon une source de marché. L'entreprise de Melville, près de New York, n'est pas à proprement parler un concurrent du Français, mais les tendances qu'elle dépeint concernent des marchés connexes en Amérique du Nord.
Si les résultats du T1 fiscal ont été au rendez-vous chez MSC Industrial, les investisseurs ont surtout retenu un mois de décembre nettement plus faible que prévu et un début d'exercice marqué par une visibilité très limitée. Derrière une croissance toujours tirée par les hausses de prix, l'absence de reprise franche des volumes et un discours prudent sur le trimestre en cours ont suffi à refroidir les investisseurs.
Oddo reste relativement prudent pour 2026
En parallèle, Oddo BHF confirmait une approche prudente du dossier dans une note parue ce matin. "Le cuivre aidera le chiffre d'affaires 2026 mais le couple prix/inflation risque de peser à nouveau", estime le bureau d'études, qui est positionné sous le consensus au niveau des marges. Oddo a réitéré son avis neutre sur l'entreprise, valorisée 28 EUR par action.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.