Rexel a enregistré des ventes de 4 758MEUR au 3ème trimestre 2025, globalement stable de (0,1)% en données publiées. La croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +3,0%.
Sur les 9 premiers mois de 2025, Rexel a enregistré des ventes de 14 533,5MEUR, en hausse de +1,0% en données publiées, soutenues par les contributions positives de la croissance organique et de la stratégie d'acquisitions. L'évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +2,1%.
Les prévisions de Rexel pour l'ensemble de l'année 2025 sont confirmées. Le groupe vise une croissance des ventes à jours constants légèrement positive (affinée de 'stable à légèrement positive'), une marge d'EBITA courant ajusté1 d'environ 6%, une conversion du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).
