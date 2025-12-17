Rexel dément être en négociation avec des acquéreurs potentiels
Réagissant à un article publié dans La Lettre ce jour, le distributeur de matériel électrique Rexel affirme qu'il "n'a, à ce jour, aucun contact en cours et ne mène aucune négociation avec des acquéreurs potentiels".
"La société demeure concentrée sur l'exécution de sa stratégie et sur la création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes", ajoute Rexel qui "conformément à ses pratiques de communication, n'entend pas commenter les rumeurs de marché".
Dans son édition quotidienne, La Lettre rapportait ce matin que le luxembourgeois CVC Capital Partners, aiguillé par le fonds suédois Cevian Capital, aurait manifesté son intérêt en vue d'acquérir Rexel.
"En cours de négociation, cette opération pourrait constituer la plus grosse fusion-acquisition depuis le rachat du Doliprane fin 2024", indiquait la lettre d'information spécialisée dans la vie des entreprises, de la politique et des médias.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).
